Grand Theft Auto VI предсказуемо получает титул самой ожидаемой игры в 2025 году

На церемонии The Game Awards 2024, одном из главных событий игровой индустрии, GTA VI была удостоена награды "Самая ожидаемая игра". Несмотря на то, что никаких новых анонсов или трейлеров игры на мероприятии не было представлено, интерес аудитории к долгожданному проекту от Rockstar Games оказался непревзойдённым.

Традиционно The Game Awards подводит итоги года и награждает лучшие проекты в различных категориях. Однако одна из номинаций всегда направлена в будущее — "Самая ожидаемая игра". В прошлом году победителем стала Final Fantasy VII Rebirth, но на этот раз главный приз достался GTA VI, что неудивительно, учитывая многолетнее ожидание фанатов.

Ожидания вокруг GTA VI подогреваются многочисленными утечками, слухами и домыслами о грядущем контенте и возможных нововведениях. Игра перенесёт игроков в обновлённую версию культового города Vice City и даст возможность игра за двух главных героев.

Но не всё так радужно для фанатов. По словам известного игрового журналиста Джейсона Шрайера, релиз GTA VI может быть перенесён на 2026 год. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников: кто-то готов подождать ради качества, а кто-то опасается затягивания сроков релиза.

Rockstar Games продолжает хранить молчание и не делится конкретной датой выхода. Тем не менее, это не помешало игре получить заветный титул и ещё больше усилить интерес аудитории. Победа GTA VI в номинации "Самая ожидаемая игра" говорит о том, что ожидания игроков уже достигли пика. Остаётся надеяться, что Rockstar всё же предоставит новую информацию о проекте в ближайшие месяцы.