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Amogus54
FromSoftware анонсировала Elden Ring: Nightreign — кооперативный спин-офф выйдет в 2025 году
Случайные локации и знакомые боссы: FromSoftware готовит кооперативную Elden Ring: Nightreign

FromSoftware официально представили Elden Ring: Nightreign — новую кооперативную игру, разработкой которой руководит не Хидэтака Миядзаки, а Джунья Исидзаки. Исидзаки ранее отвечал за боевую систему оригинальной Elden Ring и теперь хочет попробовать что-то новое в рамках вселенной популярной игры.

Особенности новой игры:

  1. Кооператив с сессиями по 30-40 минут — Игроки смогут объединяться для исследования изменённого Лимгрейва, где расположение врагов и объектов будет каждый раз меняться случайным образом.

  2. Элемент королевской битвы — Зона боя будет постепенно сужаться из-за кольца с опасной зоной, что добавит динамики и напряжения во время прохождения.

  3. Ограниченный выбор персонажей — В отличие от оригинальной Elden Ring, редактор персонажа отсутствует. Игроки смогут выбрать одного из восьми доступных классов, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры.

  4. Лут-система как в Diablo — Введена система редкости предметов, что позволяет находить и экипировать уникальные предметы разного качества и редкости.

  5. Возвращение культовых боссов — В игре появятся легендарные боссы из предыдущих игр FromSoftware. Среди них — Безымянный Король из Dark Souls 3. Вероятно, нас ждут и другие известные враги, что добавит ностальгии поклонникам студии.

Главное отличие Nightreign от оригинала — упор на совместное прохождение. Вместо долгих одиночных путешествий, игроки будут исследовать изменённый мир Лимгрейва вместе. Система случайной генерации врагов и локаций делает каждую сессию уникальной, а сужающееся кольцо добавляет динамики и заставляет игроков действовать быстрее.

Джунья Исидзаки заявил: "FromSoftware всегда считали мастерами игр в жанре Soulslike с их традиционной формулой. Nightreign стал для нас возможностью отойти от привычных стандартов и предложить что-то свежее. Мы хотели создать игру, которая одновременно остаётся верной духу Elden Ring, но при этом открывает для игроков новые впечатления."

Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году и будет доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. FromSoftware пока не уточняют точную дату релиза, но обещают поделиться дополнительными подробностями ближе к запуску.

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