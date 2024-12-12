«Не хочу быть видеоигровой девочкой»: Элла Пернелл объявила об уходе из игровых адаптаций

Британская актриса Элла Пернелл, известная по ролям в экранизациях популярных видеоигр, таких как сериал по Fallout и анимационный хит «Аркейн», неожиданно заявила, что больше не хочет участвовать в подобных проектах. По её словам, она боится застрять в этом амплуа и стать "той самой видеоигровой девочкой".

"Мне нужно держаться подальше от адаптаций видеоигр, иначе это станет моим типажом. Я стану «видеоигровой девочкой». Хотя есть, конечно, вещи и похуже," — заявила актриса.

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников. Многие пользователи сети восприняли её слова как неуважение к индустрии, которая в последние годы стремительно растёт и признаётся полноценной частью массовой культуры. Игровые адаптации уже давно перестали быть чем-то маргинальным: достаточно вспомнить успехи «Аркейна» и «Одни из нас», которые собирают миллионы просмотров и получают признание критиков. Ранее Элла Пернелл положительно отзывалась о своей роли в «Аркейне», которая принесла ей всемирную известность.

Интересно, что для многих актёров участие в игровых адаптациях становится трамплином для новых возможностей в карьере. Например, Педро Паскаль после роли в «Одних из нас» укрепил свой статус голливудской звезды. Однако Пернелл, судя по всему, выбрала иной путь и не хочет ассоциироваться с миром видеоигр.

Поклонники разделились во мнениях: одни поддерживают её решение развивать карьеру в других направлениях, другие считают это упущенной возможностью. С другой стороны, её успехи в "Аркейне" и участие в Fallout уже обеспечили ей место в истории игровых адаптаций. Вопрос лишь в том, захочет ли актриса когда-либо вернуться к этому жанру.