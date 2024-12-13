Утекли потенциальные рендеры Switch 2

В сети появились возможные рендеры новой консоли Nintendo Switch 2. Изображения были опубликованы производителем аксессуаров для консолей, что добавляет достоверности этим материалам.

Рендеры подтверждают ранее просочившуюся информацию о ключевых изменениях в конструкции устройства. В частности, на изображениях можно заметить сразу два порта USB Type-C — один расположен внизу, а второй на верхней части корпуса. Это может значительно упростить процесс подзарядки и подключение периферийных устройств.

Среди других обновлений — откидная подставка, которая выглядит шире и устойчивее по сравнению с текущей версией Switch. Такой подход может улучшить удобство игры в портативном режиме. Также внимание привлекают более крупные динамики, что обещает более мощное и качественное звучание.

Интересной деталью стала и появившаяся на изображениях дополнительная кнопка C. Пока её назначение неясно, но пользователи предполагают, что это может быть функциональная клавиша для новых игровых возможностей или элемент, связанный с совместимостью с VR или AR технологиями.

Сообщается, что устройство получит более производительное железо и улучшенный экран. Nintendo, как обычно, никак не комментирует утечки и не делится подробностями о новой версии своей популярной консоли.

Если утекшие рендеры окажутся подлинными, то фанатов Nintendo ждет множество полезных нововведений, которые сделают портативный геймплей еще удобнее и насыщеннее.