В Assassin’s Creed Shadows появится предустановленный выбор

Разработчики Assassin’s Creed Shadows анонсировали введение "режима канона" — специальной функции, где все сюжетные выборы игрока заранее определены создателями игры. Этот режим создан для тех, кто хочет испытать историю так, как её задумали авторы, не отвлекаясь на побочные миссии или дилемму выбора.

Идея режима канона заключается в том, чтобы дать игрокам опыт прохождения, максимально приближенный к видению разработчиков. В то же время, этот режим станет отличным решением для новичков, которые могут быть перегружены количеством доступных решений и дополнительных активностей.

В предыдущих играх, таких как Valhalla, выбор игрока играл ключевую роль, влияя на финал. Однако "режим канона" предлагает совершенно иной взгляд на привычный процесс — он позволяет пройти игру без необходимости принимать сложные решения, что делает его подходящим для более расслабленного или сюжетно-ориентированного прохождения.

Релиз Assassin’s Creed Shadows ожидается 14 февраля 2025 года на всех актуальных платформах, если Ubisoft решат не переносить игру в очередной раз.