Остин Батлер в роли популярного антигероя: готовится новая версия "Американского психопата"

Актёр Остин Батлер, прославившийся ролью Элвиса Пресли в одноимённой биографической драме, примерит на себя образ культового персонажа в новой интерпретации "Американского психопата". Как сообщает Variety, режиссёром проекта выступит Лука Гуаданьино, известный своей работой над фильмами "Назови меня своим именем" и "Претенденты". Сценарий для ремейка написал Скотт З. Бёрнс, сценарист таких популярных картин, как "Заражение" и "Ультиматум Борна".

"Американский психопат" — это культовый роман Брета Истона Эллиса, впервые изданный в 1991 году. В 2000 году книга была экранизирована режиссёром Мэри Харрон, а главную роль, Патрика Бейтмана, блестяще исполнил Кристиан Бэйл. Фильм получил признание за своеобразную сатиру на капитализм и исследование тёмных сторон человеческой натуры.

Теперь Лука Гуаданьино намерен взглянуть на этот материал с новой перспективы. Его версия обещает сосредоточиться не только на внутреннем мире главного героя, но и расширить тему социальных и культурных контекстов, актуальных для современного общества. По словам инсайдеров, режиссёр хочет подчеркнуть динамику между психопатией и современными представлениями о морали, что придаст истории новый уровень глубины.

Выбор Остина Батлера на роль Патрика Бейтмана кажется не случайным. Актёр уже доказал свою способность воплощать сложных и многослойных персонажей. Его блестящее исполнение Элвиса Пресли принесло ему множество наград и номинаций, включая "Золотой глобус". Теперь фанаты с нетерпением ожидают, как он справится с образом аморального и харизматичного Бейтмана.