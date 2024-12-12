Игровые платформы столкнулись с новыми требованиями законодательства РФ

Популярные игровые платформы, такие как Steam и GOG, могут оказаться недоступными для российских пользователей. Причина в новом законопроекте, который готовят к рассмотрению в Государственной Думе. Как сообщает издание "Коммерсант", инициатива исходит от группы депутатов и сенаторов. Она предполагает введение ряда строгих требований к цифровым сервисам и издателям видеоигр.

Согласно проекту закона, цифровые платформы обязаны будут предоставлять информацию о содержании видеоигр. Это включает предупреждения о наличии в играх нецензурной лексики, сцен насилия, упоминаний об алкоголе или табаке, а также элементов, способных вызывать страх или панические состояния.

Более того, разработчики и издатели должны будут проверять личность пользователей. В качестве возможных инструментов идентификации предлагаются номер телефона, аккаунт на портале "Госуслуги" или биометрическая аутентификация. Помимо этого, закон требует проверки игр на соответствие требованиям законодательства, в том числе на отсутствие запрещённой информации.

Однако эксперты предполагают, что такие нововведения могут оказаться невыполнимыми для международных платформ, таких как Steam и GOG. Источник "Коммерсанта" выразил сомнения в том, что эти сервисы будут готовы адаптироваться к новым условиям. В результате они могут прекратить свою деятельность на территории России.

Стоит отметить, что подобные ограничения уже не впервые обсуждаются на законодательном уровне. Ранее власти неоднократно предлагали ужесточить контроль за цифровым контентом, включая видеоигры. Аргументами в пользу подобных мер служат защита детей от нежелательной информации и необходимость регулирования интернет-пространства.