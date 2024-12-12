«Крейвен-охотник» имеет 12% на Rotten Tomatoes.

Фильм «Крейвен-охотник», очередной спин-офф во вселенной Sony по комиксам Marvel, получил крайне негативные отзывы от критиков. Ожидания многих зрителей, уже скептически настроенных после выхода предыдущих проектов, полностью оправдались: критики буквально уничтожили картину за посредственное качество.

Сценарий и диалоги вызвали сильнейшее разочарование. По словам рецензентов, сюжет не блещет оригинальностью, а реплики героев звучат неестественно и порой откровенно глупо. Кроме того, CGI в фильме назвали «дешёвым» и «плохо проработанным», что лишь усилило ощущение халтурного подхода.

Несмотря на Аарона Тейлора-Джонсона в главной роли, игра актёров не смогла вытянуть фильм. Многие рецензенты считают, что даже талантливые исполнители не смогли справиться с плохо написанными персонажами.

Критики сошлись во мнении, что единственное, что может понравиться зрителю, — это обилие кровавых сцен. Создатели явно не поскупились на визуальное насилие: главный герой с лёгкостью расправляется с врагами, не жалея ни себя, ни их.

Большинство отзывов содержит оценки 3/10 или 4/10, что ставит «Крейвена-охотника» в один ряд с другими провальными проектами вселенной Sony, такими как «Морбиус». Некоторые зрители находят сходство с «Веномом», но это сравнение редко звучит в позитивном ключе.

На фоне провала «Крейвена» возникает всё больше вопросов о будущем киновселенной Sony. Проекты, подобные этому, продолжают терять доверие аудитории, что ставит под угрозу дальнейшее развитие франшизы.

Зрители смогут оценить фильм самостоятельно, но уже сейчас ясно, что «Крейвен-охотник» не станет спасением для вселенной Sony.