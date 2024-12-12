Sony на пути к поглощению Kadokawa: недовольство внутри компании усиливает шансы на сделку.

Kadokawa на пороге поглощения Sony: недовольство сотрудников и утечки данных усиливают интерес к сделке. Информация о возможном приобретении Kadokawa Corporation компанией Sony продолжает привлекать внимание. Согласно данным инсайдеров, многие сотрудники Kadokawa выступают за это слияние, высказывая недовольство текущим руководством.

Одной из ключевых причин напряжённости в компании стала масштабная утечка данных объёмом 1,5 ТБ, произошедшая не так давно. Неспособность менеджмента оперативно и эффективно решить этот кризис усилила недоверие сотрудников. Многие из них считают, что под управлением Sony ситуация могла бы измениться в лучшую сторону, что также подтверждается заинтересованностью самого руководства Kadokawa в возможной сделке.

Kadokawa владеет FromSoftware, одной из самых успешных игровых студий, создавшей такие хиты, как Elden Ring и Dark Souls. Поглощение Kadokawa откроет для Sony новые горизонты в области эксклюзивных игр и укрепит её позиции на рынке.

Если сделка состоится, это может стать поворотным моментом для Kadokawa. Объединение с Sony позволит улучшить управление и оптимизировать процессы, включая защиту данных, что важно для репутации компании.

Поглощение Kadokawa может существенно изменить расстановку сил в игровой индустрии, особенно если Sony начнёт разрабатывать эксклюзивные проекты на базе интеллектуальной собственности FromSoftware. Это усилит конкуренцию с Microsoft и её недавними приобретениями, такими как Bethesda и Activision Blizzard. Пока официального подтверждения сделки нет, но если слухи подтвердятся, это станет одним из самых громких событий в мире видеоигр.