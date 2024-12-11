Прорыв AMD: лидерство Лизы Су отмечено журналом Time

Лиза Су, возглавляющая AMD с 2014 года, была удостоена звания "Генеральный директор года" по версии журнала Time. Её достижения в области управления и развития компании не остались незамеченными, оставив позади таких именитых конкурентов, как Илон Маск и Джейсен Хуанг.

Под руководством Лизы Су AMD прошла масштабную трансформацию. Благодаря её инженерному опыту и стратегическому подходу к развитию бизнеса, компания смогла переосмыслить свою продуктовую линейку, восстановить доверие клиентов и занять ведущие позиции в сфере высоких технологий. В 2022 году рыночная стоимость AMD впервые превысила капитализацию давнего конкурента – Intel. На сегодняшний день акции компании торгуются на уровне $140, что примерно в 50 раз выше по сравнению с ценой акций в момент прихода Су на пост генерального директора.

Её подход к интеграции новых технологий привлёк внимание не только инвесторов, но и образовательных учреждений. Гарвардская школа бизнеса включила опыт управления AMD под её руководством в свои образовательные программы, назвав этот кейс "одной из самых впечатляющих историй трансформации в американском бизнесе".

AMD, основанная в 1969 году, долгое время оставалась в тени Intel. Однако благодаря усилиям Лизы Су компания совершила революцию в производстве процессоров и графических чипов. Сегодня AMD активно конкурирует в области разработки решений для гейминга, облачных вычислений и искусственного интеллекта. Лиза Су сумела не только вывести компанию на лидирующие позиции, но и сделать её символом инноваций.

Этот успех подчёркивает важность лидерства, ориентированного на долгосрочные цели, и показывает, как сочетание инженерного подхода с бизнес-видением может изменить судьбу компании. Лиза Су – яркий пример того, как эффективное руководство способно перевернуть весь рынок высоких технологий.