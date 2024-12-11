Vipps MobilePay — первый альтернативный платежный сервис для iPhone

Норвежская компания Vipps MobilePay сделала прорыв, запустив первый альтернативный платежный сервис для устройств Apple. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве Европейского Союза, которые заставили Apple предоставить сторонним приложениям доступ к NFC и Face ID на iOS.

Сервис уже поддерживается более чем 40 норвежскими банками. В ближайших планах компании — добавить поддержку Visa и Mastercard, что сделает Vipps MobilePay полноценной заменой Apple Pay. Ожидается, что эти изменения вступят в силу к лету следующего года.

Запуск Vipps MobilePay может стать началом новой эры на рынке мобильных платежей. До сих пор Apple жестко контролировала использование NFC-чипа на своих устройствах, предоставляя доступ исключительно Apple Pay. Однако регуляторы ЕС потребовали большего уровня открытости, что позволило появиться конкурентам.

Vipps MobilePay — только начало. Этот прецедент может вдохновить разработчиков в других странах. Например, российские пользователи надеются на развитие локальных сервисов, таких как МИР Pay, который уже активно используется на Android-устройствах. Если Apple продолжит открывать iOS для сторонних разработчиков, мир мобильных платежей станет более разнообразным.