Sony бьет рекорды на рынке акций

Акции Sony взлетели до рекордных высот, достигнув максимума, которого не было с 2000 года. Эксперты связывают рост стоимости с возможным приобретением медиаконгломерата Kadokawa Corporation, которому принадлежит студия FromSoftware — создатели культовых хитов, таких как Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring.

Отчет о переговорах о возможной сделке взбудоражил как инвесторов, так и игровую индустрию. FromSoftware — один из самых ценных активов в портфеле Kadokawa, а ее проекты неизменно становятся хитами, получая высокие оценки критиков и огромные продажи по всему миру.

Приобретение Kadokawa позволит Sony укрепить позиции на рынке эксклюзивных игр, который уже является ключевым элементом стратегии PlayStation. После успеха Elden Ring, который стал одной из самых продаваемых игр 2022 года, интерес к FromSoftware только возрос. Сделка также может усилить позиции Sony в аниме-индустрии, так как Kadokawa владеет правами на множество популярных франшиз и занимается их производством.

Ранее Sony уже сотрудничала с FromSoftware — эксклюзивный для PlayStation Bloodborne до сих пор остается одной из самых востребованных игр платформы. Покупка студии позволит Sony напрямую контролировать разработки FromSoftware и эксклюзивно выпускать новые проекты для PlayStation.

Потенциальное приобретение Kadokawa и FromSoftware может привести к появлению новых эксклюзивов на PlayStation, что усилит конкуренцию с Microsoft и Xbox. В последние годы Microsoft активно скупает игровые студии, включая такие крупные компании, как Bethesda и Activision Blizzard. Сделка Sony с Kadokawa станет сильным ответом на эту стратегию и укрепит позиции Sony на рынке консолей.

Официальные комментарии от Sony и Kadokawa пока не поступали, однако рост стоимости акций говорит о том, что инвесторы уверены в перспективах сделки. Покупка Kadokawa может стать одним из крупнейших приобретений Sony за последние годы и повлиять на весь рынок видеоигр.