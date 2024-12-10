RPCS3 выходит на новый уровень: поддержка ARM64 и улучшения производительности

Эмулятор PlayStation 3 — RPCS3 — сделал шаг вперед, представив поддержку архитектуры ARM64. Это открывает новые горизонты для пользователей устройств на базе Linux и macOS, а также платформ с ARM-процессорами. Нововведение особенно интересно владельцам устройств с чипами Apple Silicon (M1, M2), где производительность значительно возросла благодаря оптимизированной нативной версии.

Разработчики также провели тесты на Windows-устройствах с чипами Snapdragon. Однако пока использование таких устройств вызывает определенные трудности, связанные с нестабильностью работы эмуляции в виртуализированной среде.

Поддержка ARM64 является важным шагом для эмуляции, так как расширяет возможности запуска игр на большем числе устройств. RPCS3 продолжает развиваться, стремясь обеспечить лучшую производительность и совместимость. Это обновление особенно радует тех, кто предпочитает игровые эксперименты на новых архитектурах.

RPCS3 — один из самых продвинутых эмуляторов PS3, способный запускать более 60% библиотеки игр этой консоли. Поддержка ARM64 делает его еще более универсальным, что подчеркивает успех сообщества разработчиков, активно работающих над проектом с 2011 года.