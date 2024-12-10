Каноны ломаются: год рождения Геральта в «Перекрестке воронов»

Анджей Сапковский, автор популярной саги о ведьмаке Геральте из Ривии, в своей новой книге «Перекресток воронов» наконец раскрыл одну из самых обсуждаемых деталей — год рождения главного героя. По новым данным, Геральт появился на свет в 1211 году, что означает, что в событиях третьей части игровой серии The Witcher 3: Wild Hunt ему было всего 61 год.

Это открытие заметно меняет восприятие героя, так как ранее фанаты ориентировались на каноны CD Projekt Red, где год рождения Геральта указывался как 1173, а его возраст в игре составлял 99 лет. Еще одну версию предлагает сериал от Netflix: там дата рождения ведьмака — 1160 год.

Такой разнобой в хронологии вызывает вопросы среди поклонников: стоит ли доверять новой информации и как она влияет на восприятие персонажа? Однако, с учетом того, что ведьмаки обладают продленным сроком жизни и сохраняют физическую силу до глубокой старости, 61 год для Геральта действительно кажется не таким уж и солидным возрастом.

Сапковский фактически сделал своего героя более «молодым» и активным, что, возможно, открывает новые сюжетные возможности для продолжения истории. Если раньше Геральт ассоциировался с мудростью и долголетием, то теперь его образ кажется более приземленным и, возможно, даже ближе к читателям.

Такой шаг не стал сюрпризом для тех, кто следил за серией: Сапковский известен тем, что иногда меняет детали мира Ведьмака даже спустя годы. Однако у фанатов остается логичный вопрос — как относиться к несоответствиям между книгами и играми? Каждая интерпретация вносит свою уникальность, но теперь поклонникам придется решить, какой из миров Ведьмака для них ближе.

Очевидно одно: дискуссии о возрасте Геральта еще долго будут кипеть в фанатском сообществе, а новая книга уже успела внести свежий взгляд на легендарного героя.