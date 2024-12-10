Новый срок выхода и изменения в подходе к разработке GTA 6

Индустрия видеоигр снова оказалась в центре внимания благодаря новой информации об одной из самых ожидаемых игр последних лет — Grand Theft Auto VI. По словам известного журналиста и инсайдера Джейсона Шрайера, Rockstar Games всё еще планирует выпустить игру осенью 2025 года.

Разработка GTA 6 столкнулась с множеством трудностей, включая переносы сроков релиза, но студия сейчас уверена в новом графике. Одной из ключевых особенностей проекта станет обширный онлайн-режим, который, по замыслу разработчиков, обеспечит студии долгосрочный доход. Это подтверждает приверженность Rockstar к созданию онлайн-опыта, схожего с успехом GTA Online, продолжающим оставаться популярным спустя десятилетие после релиза по сей день.

Интересно, что в этот раз студия изменила подход к написанию сценария. В свете современных тенденций Rockstar попросила сценаристов быть более сдержанными в отношении чувствительных тем, чтобы избежать критики за возможные оскорбления меньшинств. Это явное отражение изменения философии компании, известной своими дерзкими и порой провокационными сюжетами.

Кроме того, информация о релизе GTA 6 уже оказывает влияние на индустрию. Издатели других игр предпочитают ждать подтверждения даты выхода, чтобы избежать конкуренции с таким гигантом, как Rockstar.

Grand Theft Auto VI обещает стать одной из самых масштабных игр в истории индустрии, объединяя захватывающий геймплей, интересный сюжет и богатый на детали мир. Остается только дождаться осени 2025 года, чтобы увидеть, оправдает ли игра возложенные на нее ожидания.