Крис Эванс возвращается в киновселенную Marvel: что известно о его роли в «Мстители: Судный день»

Фанаты Marvel взбудоражены новостью о том, что Крис Эванс присоединится к кроссоверу «Мстители: Судный день». Информацию об этом сообщает издание The Wrap, но детали о персонаже, которого сыграет Эванс, пока держатся в секрете.

Слухи о возвращении Криса Эванса в Marvel ходили уже давно. После подтверждения возвращения Роберта Дауни-младшего многие фанаты предположили, что следующим шагом станет камбэк Капитана Америки. Однако учитывая возможное развитие сюжета, есть теория, что Эванс сыграет Капитана Гидру — альтернативную версию Стива Роджерса из комиксов Marvel.

Ожидается, что фильм объединит героев из разных реальностей и временных линий, что открывает огромный потенциал для возвращения ушедших персонажей в виде их альтернативных версий.

Образ Капитана Гидры стал особенно популярным после выхода комиксов Secret Empire от Marvel. Там выяснилось, что Стив Роджерс на самом деле был агентом "Гидры", что стало шокирующим сюжетным поворотом. Эта версия персонажа вызвала бурные споры среди фанатов, но в контексте мультивселенной MCU идея альтернативных версий героев вполне оправдана.

Помимо Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего, поклонники предполагают, что Marvel может вернуть и других культовых персонажей в альтернативных версиях.



