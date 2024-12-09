Capcom приглашает студентов в мир геймдева – компания запустила конкурс игр на движке RE Engine

Capcom, легендарная японская студия, известная такими хитами, как Resident Evil и Devil May Cry, объявила конкурс для студентов, посвящённый разработке игр на её фирменном движке RE Engine. Главная цель проекта — поддержка молодых талантов и развитие игровой индустрии.

Принять участие могут студенты старше 18 лет, проживающие в Японии. Им предлагается объединяться в команды до 20 человек для создания игровых прототипов. Участникам будет предоставлена уникальная возможность работать с профессиональными разработчиками из Capcom, которые будут сопровождать их на всех этапах разработки.

Особенность конкурса заключается в том, что лучшие проекты получат шанс на полноценное развитие и возможную коммерциализацию. Это открывает перед молодыми разработчиками перспективы не только реализовать свои идеи, но и внести вклад в игровую индустрию на профессиональном уровне.

Движок RE Engine, на котором будут работать участники, считается одним из самых технологически продвинутых инструментов для создания игр. Он был использован для разработки таких проектов, как серия игр Resident Evil, Devil May Cry 5 и Street Fighter 6. Его гибкость и мощь делают его идеальным инструментом как для новичков, так и для опытных профессионалов.

Capcom давно поддерживает инициативы, направленные на развитие новых поколений разработчиков. Подобные конкурсы помогают студентам получить практический опыт в условиях реального производства, а студиям — привлечь свежие идеи и открыть новые имена в геймдеве.

Для студенческой аудитории это уникальный шанс начать карьеру в индустрии, а для Capcom — способ укрепить своё положение как одной из самых инновационных студий мира. Возможно, именно из этого конкурса выйдут будущие хиты, которые покорят миллионы игроков.