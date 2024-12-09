Датамайнеры раскрыли планы CD Projekt RED: кроссовер Cyberpunk 2077 и Ведьмака

Фанаты игр CD Projekt RED получили неожиданный сюрприз. Датамайнеры обнаружили в файлах The Witcher 3: Wild Hunt описание вырезанного квеста, который мог перенести легендарного охотника на чудовищ Геральта прямо в Найт-Сити в мире Cyberpunk 2077.

Эта необычная задумка, как оказалось, могла воплотиться во время задания "Сквозь время и пространство". В оригинальной игре Геральт и Аваллак’х путешествуют по различным мирам, чтобы найти Ге’эльса. По задумке разработчиков, одним из таких миров мог стать Найт-Сити. Подобная идея кажется особенно интересной, учитывая, что Цири в своём описании одного из миров намекает на высокотехнологичное будущее, которое подозрительно напоминает сеттинг Cyberpunk 2077.

Однако проект так и не был реализован. CD Projekt RED ограничилась лишь словесными отсылками к миру будущего в The Witcher 3. Тем не менее, находка датамайнеров подтверждает, что разработчики действительно рассматривали возможность связать две свои ключевые франшизы.

Хотя планы по кроссоверу остались нереализованными, подобная идея открывает простор для воображения. Возможно, в будущем CD Projekt RED решится на полноценное объединение этих двух миров. Уже сейчас фанаты начинают обсуждать, каким мог бы быть Геральт в киберпанковском окружении — от имплантов до новых боевых возможностей.

Пока остаётся только гадать, почему этот квест не попал в финальную версию игры. Возможно, реализация идеи показалась слишком сложной. В любом случае, даже такая находка заставляет с нетерпением ждать будущих проектов студии.