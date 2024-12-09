Налоговая лазейка для миллиардеров: Дженсен Хуанг избежал $8 млрд налогов на наследство

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, известный как один из ведущих технологических лидеров мира, оказался в центре скандала. По данным экспертов, состояние Хуанга, оцениваемое в $127 млрд, позволило ему использовать лазейки в налоговом законодательстве США, чтобы передать значительную часть своего имущества наследникам с минимальными финансовыми потерями. Благодаря этой схеме, его семье удастся избежать уплаты налога на наследство в размере $8 млрд.

Специалисты отмечают, что налоговая оптимизация в подобных масштабах — далеко не единичный случай. Помимо Дженсена Хуанга, аналогичные схемы использовали Стивен Шварцман (глава Blackstone), Марк Цукерберг (создатель Facebook), а также топ-менеджеры Google и Coinbase. Такие действия привлекают внимание общественности и политиков, поднимая вопросы о справедливости налоговой системы и необходимости её реформирования.

Многие эксперты утверждают, что подобные методы налоговой оптимизации, хотя и законны, подрывают доверие к крупным корпорациям и их лидерам. В то время как обычные граждане обязаны полностью оплачивать налоги, миллиардеры с легкостью избегают крупных выплат, используя юридические лазейки.

Дженсен Хуанг, возглавляющий Nvidia, остаётся ключевой фигурой в мире высоких технологий. Однако этот случай может негативно сказаться на его репутации. Уже звучат призывы к ужесточению налогового регулирования в США, чтобы исключить возможность использования подобных стратегий.

И хотя вопрос налогообложения миллиардных состояний — тема для сложных дискуссий, одно остаётся очевидным: прозрачность и справедливость в этой области становятся всё более актуальными на фоне растущего экономического неравенства.