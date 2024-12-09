Рекорд разгона DDR5: Nick Shih разогнал память до 10133 МТ/с

Мир оверклокинга получил новый рекорд: DDR5 модули памяти достигли частоты 10 ГГц без использования сложных систем охлаждения. Оверклокер Nick Shih разогнал комплект памяти V-Color Manta XPrism DDR5 CUDIMM до невероятных 10133 МТ/с, используя стандартные радиаторы.

Разгон был осуществлён на материнской плате Asrock Z890 Taichi OCF, одной из топовых моделей для энтузиастов. Память работала с таймингами CL52-60-60-160-1200-2Т в двухканальном режиме, что подчёркивает стабильность и надёжность платформы.

Подобный успех открывает новые перспективы для оверклокинга. Ранее такие частоты были достижимы только при использовании экстремального охлаждения, такого как жидкий азот. Однако теперь любители высоких скоростей могут рассчитывать на мощный прирост производительности даже при стандартных условиях.

V-Color Manta XPrism DDR5 и подобные решения задают новый стандарт в области оперативной памяти. Специалисты ожидают, что с дальнейшим развитием технологий DDR5 будет достигать ещё более высоких частот, делая её идеальной для современных игровых систем и рабочих станций.