Ketsu Battler – игра от Nintendo, где нужно сражаться с джойконами в штанах

12 декабря на Nintendo Switch выходит уникальная игра Ketsu Battler, предлагающая необычный способ сражений. Игрокам предстоит вооружиться не только джойконами, но и... своими бедрами. Да, суть игры в том, чтобы разместить контроллеры в задних карманах брюк и начать двигать бедрами. Ваши движения будут напрямую управлять виртуальными персонажами на экране, которые сражаются, размахивая мечами.

Ketsu Battler — это веселый экшен с простым, но невероятно увлекательным геймплеем. Для победы нужно "встряхнуть" оппонента и метко нанести удар мечом. В игре представлено шесть персонажей с разными стилями и уникальными способностями, а для максимального успеха важно правильно выбрать тактику и не жалеть энергии на танцевальные движения.

Проект ориентирован на дружеские вечеринки, соревнования с друзьями и тех, кто ценит игры с юмором и активной физической составляющей. Помимо основного режима дуэлей, разработчики обещают дополнительные испытания и варианты кастомизации персонажей.

Nintendo Switch славится своими креативными проектами, и Ketsu Battler — яркое тому подтверждение. Игра идеально вписывается в каталог необычных развлечений консоли, где физическая активность становится неотъемлемой частью процесса.