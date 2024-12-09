Рекордный старт: Marvel Rivals уже с 10 миллионами игроков

Новый командный PvP-шутер Marvel Rivals ворвался на игровую сцену с громким успехом, собрав 10 миллионов игроков всего за трое суток после релиза. Этот впечатляющий показатель подтверждает высокий интерес к проекту, а текущий онлайн в Steam, превышающий 424 тысячи человек, лишь укрепляет позиции игры среди лидеров жанра.

Пиковое количество пользователей в Steam достигло 480 тысяч, что делает Marvel Rivals одной из самых успешных игр месяца. Проект доступен на ПК через Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Благодаря поддержке кроссплатформенного геймплея игроки могут объединяться независимо от выбранной платформы.

В Marvel Rivals команды из шести игроков сражаются на уникальных аренах с постоянно изменяющимися условиями боя. Захватывающий геймплей позволяет взять на себя роли как культовых супергероев, так и харизматичных злодеев, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Стоит отметить, что разработчики уделили особое внимание разнообразию игровых локаций и механик, что позволяет игрокам пробовать новые тактики и находить свои уникальные стили игры. Добавьте сюда яркую графику, проработанный дизайн и элементы юмора, и становится ясно, почему Marvel Rivals стала хитом. Игровая индустрия давно не видела столь громкого дебюта среди геройских шутеров, и фанаты вселенной Marvel, похоже, обрели новую платформу для сражений супергероев.