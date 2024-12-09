Мод Pig Rider для RDR2 превращает животных в транспорт.

Новый мод для Red Dead Redemption 2 ломает границы реальности. Вышел необычный мод для Red Dead Redemption 2, который позволяет игрокам оседлать не только привычных лошадей, но и совершенно неожиданных существ — от жаб и свиней до летучих мышей. Более того, мод позволяет кастомизировать любую модель в игре, включая даже людей.





Мод под названием Pig Rider открывает игрокам доступ к новым механикам:

Оседлать можно любое животное: жабу, свинью, летучую мышь, орла и даже людей.

Летающие существа теперь можно использовать для полётов. Жмите пробел, чтобы взлететь, и снова, чтобы приземлиться.

Возможность спавнить животных через меню мода (нажмите Ctrl+N) и настраивать конфигурации под свои предпочтения.

Мод также позволяет игрокам полностью настроить поведение других существ. Этот мод — ещё одно напоминание о том, почему ПК остаётся идеальной платформой для настоящих геймеров. Консольщики с завистью смотрят на безграничные возможности моддинга, доступные исключительно на ПК.