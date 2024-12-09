Apple обсуждает с Sony использование геймпадов PS VR2 для Vision Pro.

По информации от Bloomberg, Apple и Sony обсуждают возможность интеграции контроллеров PlayStation VR2 в гарнитуру Apple Vision Pro. Эта коллаборация может вывести пользовательский опыт обеих платформ на новый уровень, расширяя их функционал как для игр, так и для приложений виртуальной и дополненной реальности.

Поддержка контроллеров PlayStation VR2 в Apple Vision Pro находится в стадии обсуждения. Компании также хотят сделать эти геймпады доступными для сторонних разработчиков, что откроет возможности для создания кроссплатформенных проектов.

Если проект реализуется, пользователи смогут играть в проекты, оптимизированные для Vision Pro, с применением технологий Sony. Контроллеры PS VR2 считаются одними из самых удобных в индустрии благодаря точной отслеживающей системе, адаптивным триггерам и тактильной отдаче.

Кроме того, это сотрудничество может усилить позиции Apple Vision Pro как универсальной гарнитуры, сочетающей игровые возможности и профессиональные приложения.

Apple Vision Pro, представленная в этом году, позиционируется как мощное устройство дополненной и виртуальной реальности. Поддержка периферийных устройств, таких как контроллеры от Sony, может способствовать популяризации гарнитуры среди геймеров.