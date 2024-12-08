Tekken 8 готовится к новому сезону: что нас ждёт в зимнем обновлении

Bandai Namco готовит серию масштабных нововведений для Tekken 8, которые разнообразят игровой процесс и сделают его ещё более насыщенным. Компания анонсировала зимнее обновление, старт второго сезона и множество улучшений, которые ожидают игроков в ближайшие месяцы.

Расширенный фото-режим: возможности для создания эффектных кадров станут ещё больше.

Функция поиска игроков по нику: удобный способ найти соперников и друзей в онлайне.

Профили игроков: новая система для отображения достижений и стиля игры.

Новые этапы боевого пропуска: свежие награды, скины и внутриигровой контент.

Январь-февраль: появление расширенных настроек кастомизации персонажей, фанатских артов внутри игры и юбилейного боевого пропуска. Весна: обновление боевых механик, добавление новых приёмов для всех персонажей и крупнейший турнир Tekken World Tour, который станет важным событием для киберспорта.

Во время церемонии The Game Awards, которая пройдёт 13 декабря, разработчики представят финального персонажа первого сезона. Это станет кульминацией текущего первого сезона игры.

Серия Tekken всегда уделяла внимание деталям и обновлениям, и Tekken 8 не станет исключением. Анонсированные нововведения открывают новые возможности для персонализации и увлекательного геймплея. Поклонники уже активно обсуждают предстоящие изменения, особенно новые механики и турнир, который обещает стать знаковым событием для всех фанатов файтингов.