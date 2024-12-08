Восстановление продолжалось пять лет.

Во Франции состоялось торжественное открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери. На церемонии присутствовали мировые лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и будущего президента США Дональда Трампа. Событие символизировало завершение пятилетнего процесса реставрации, начатого после разрушительного пожара в апреле 2019 года.

Пожар, который произошёл весной 2019 года, стал одной из самых обсуждаемых катастроф. Огонь бушевал более 12 часов, что привело к обрушению шпиля и значительной части крыши собора. Инцидент вызвал широкий резонанс в мире, а на восстановление исторического памятника собрали более 800 миллионов евро пожертвований от организаций и частных лиц.

Реставрационные работы включали восстановление уникальных архитектурных элементов, витражей и знаменитого шпиля, который стал символом собора. Особое внимание уделялось сохранению исторического облика здания, при этом в работе использовались современные технологии для укрепления конструкции и предотвращения повторных инцидентов.

Собор Парижской Богоматери является одним из самых значимых памятников французской культуры и мирового наследия.Теперь собор вновь открыт для посетителей и богослужений.