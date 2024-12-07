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Amogus54
Бывший директор Playstation Europe рассказал, почему Sony купила временную эксклюзивность GTA
Как эксклюзивность GTA III спасла PlayStation от конкуренции с Xbox

В начале 2000-х годов Sony сделала один из самых удачных стратегических ходов в истории индустрии видеоигр. Чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Xbox, компания заключила временное эксклюзивное соглашение с Take-Two Interactive. Эта сделка обеспечила, что GTA III, Vice City и San Andreas выйдут сначала только на PlayStation 2, что значительно усилило позиции консоли в борьбе с конкурентом.

По словам Криса Диринга, бывшего президента PlayStation Europe, Sony тогда не ожидала феноменального успеха GTA III, однако всё изменилось после релиза игры. Изначально сделка была рассчитана на укрепление позиций PS2, но в итоге серия Grand Theft Auto стала важным фактором успеха платформы. San Andreas, например, стала самой продаваемой игрой на консоли, закрепив за PS2 статус лидера поколения и самой продаваемой консоли в мире.

На тот момент Microsoft активно продвигала свой первый Xbox, и Sony понимала, что для сохранения лидерства ей нужны эксклюзивные игры, которые привлекут пользователей. GTA III стала идеальным кандидатом, предложив инновационный открытый мир, который не имел аналогов на рынке. Соглашение с Take-Two стало примером того, как эксклюзивность может изменить баланс сил между платформами.

После истечения временной эксклюзивности игры вышли на Xbox и PC, но к тому времени PlayStation 2 уже значительно укрепила свои позиции, а её продажи превысили 155 миллионов экземпляров, что сделало её самой успешной консолью всех времён.

История эксклюзивности GTA показывает, как подобные сделки могут определять будущее платформ. В последующие годы Microsoft и Sony продолжали активно инвестировать в эксклюзивные проекты, пытаясь переманить игроков на свои консоли. Сейчас такие соглашения остаются важной частью консольной войны, как видно на примере серии Final Fantasy или Starfield.

Сегодня успех GTA III вспоминают как ключевой момент в истории PlayStation, а серия продолжает оставаться одной из самых значимых франшиз в мире видеоигр.

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