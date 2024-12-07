Судя по всему, Valve работают над домашней консолью

Valve может работать над разработкой нового устройства с кодовым названием "Fremont", которое, по всей видимости, станет домашней игровой консолью, способной подключаться к телевизору. Такой вывод был сделан одним из пользователей Reddit, благодаря находкам в ядре Steam Deck, где он заметил, что сотрудник Valve тестирует функцию HDMI CEC. Эта технология позволяет устройству взаимодействовать с другими компонентами через телевизор, что указывает на концепцию стационарного гаджета, а не портативного устройства вроде Steam Deck.

Прототип устройства, основанный на платформе AMD Lilac, демонстрирует значительный прирост производительности в сравнении со Steam Deck. В тестах Geekbench процессор AMD 8540U показывает:

Одноядерная производительность: ~2550 баллов (против 1300-1400 у Steam Deck).

Многоядерная производительность: ~9000 баллов (против 4000 у Steam Deck).

Графика: ~66 807 баллов (средний результат Steam Deck составляет 10 000–20 000).

Одной из самых интригующих деталей является сходство архитектуры нового устройства с аппаратной частью ChromeOS. Это может означать потенциальное сотрудничество с Google, особенно учитывая, что Valve уже работала над переносом Steam на ChromeOS. Существует теория, что новая консоль будет поддерживать как приложения Android TV, так и традиционные игры Steam.

Если слухи подтвердятся, устройство будет поддерживать запуск всех игр Steam, совместимых с контроллерами, и предоставит доступ к мультимедийным сервисам. Это может быть частью стратегии Valve по захвату нишевого рынка игровых и медиаприставок. Такой подход позволит избежать сложностей с созданием новой экосистемы приложений, поскольку ChromeOS уже имеет поддержку множества стриминговых платформ.