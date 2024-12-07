Ожидается показ Death Stranding 2 и что-то новое от Remedy

Хидео Кодзима и Сэм Лэйк примут участие в The Game Awards 2024, подтвердив своё появление на главной церемонии награждения года, которая состоится 13 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 по московскому времени, а основная часть программы стартует в 04:00.

Фанаты с нетерпением ждут новый трейлер Death Stranding 2, который, как предполагается, представит сам Хидео Кодзима. Также ходят слухи, что во время мероприятия будет объявлена дата релиза долгожданного продолжения. В то же время планы Сэма Лэйка и студии Remedy пока остаются загадкой, что лишь усиливает интерес к их возможным анонсам.

The Game Awards ежегодно собирает ключевые фигуры индустрии, чтобы подвести итоги года и анонсировать новые проекты. В 2023 году шоу собрало более 103 миллионов зрителей по всему миру. Участие таких именитых разработчиков, как Кодзима и Лэйк, только усиливает ожидания.

Хидео Кодзима — легендарный японский геймдизайнер, создатель культовой серии Metal Gear Solid и оригинального Death Stranding, который стал настоящим феноменом благодаря необычному геймплею и кинематографичному подходу. Сэм Лэйк, в свою очередь, известен как создатель Max Payne и Alan Wake, а также за свой уникальный подход к повествованию.

Кроме того, на TGA 2024 ожидаются громкие анонсы и неожиданные премьеры, включая, возможно, подробности о Grand Theft Auto VI, слухи о которой не утихают в сети.