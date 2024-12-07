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Amogus54
Tencent сомневается в покупке Ubisoft, но переговоры продолжаются
Сложные переговоры – Tencent оценивает покупку Ubisoft

Переговоры между Tencent и Ubisoft пока не привели к конкретным результатам. По данным Reuters, Tencent, второй по величине акционер французской компании, рассматривает возможность увеличения своей доли. Однако ключевым препятствием остаётся стремление Tencent получить больший контроль над управлением, что противоречит желанию семьи Гиймо сохранить руководство в своих руках.

Tencent опасается, что Ubisoft может стать жертвой враждебного поглощения, как это произошло ранее с Vivendi. Поэтому китайская корпорация ищет способы предотвратить подобное развитие событий, одновременно обдумывая два варианта: либо выждать, пока братья Гиймо согласятся на уступки, либо увеличить свою долю и обеспечить влияние. Есть и третий путь — ничего не предпринимать, сохраняя статус-кво.

Tencent, владеющая 49,9% акций подразделения Guillemot Brothers Limited и 5% самих акций Ubisoft, является важным партнёром компании. Однако её амбиции получить большее влияние могут осложнить переговоры, учитывая принципиальность семьи основателей.

Эта ситуация демонстрирует, как важна стратегическая независимость для крупных игровых студий. В последние годы на рынке видеоигр произошли масштабные сделки, такие как покупка Activision Blizzard корпорацией Microsoft и объединение Embracer Group с рядом студий. Tencent, стремясь укрепить своё влияние на международной арене, вынуждена учитывать не только финансовые, но и управленческие нюансы подобных сделок.

#ubisoft #новости игр #новости игровой индустрии #tencent #ив гиймо
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