Бывший разработчик Rockstar: молчание — лучший маркетинг для GTA V

Бывший сотрудник Rockstar Games рассказал, что затянутое молчание вокруг GTA VI — это продуманная маркетинговая тактика. По его словам, Rockstar намеренно не делится новыми подробностями о проекте, чтобы создать вокруг него волну домыслов и обсуждений. Эта стратегия позволяет игре оставаться в центре внимания без дополнительных затрат на рекламную кампанию.

Игроки, в свою очередь, активно обсуждают молчание компании. На форумах, таких как Reddit, предлагают своеобразный «ответный бойкот»: фанаты призывают не говорить об игре, чтобы уменьшить созданный Rockstar ажиотаж и приблизить выход рекламных материалов. Однако вряд ли это остановит волну теорий и ожиданий.

Стоит отметить, что первый официальный трейлер GTA VI вышел ровно год назад, и с тех пор Rockstar не публиковала никаких обновлений. Ожидание нового трейлера стало почти традицией в игровом сообществе: фанаты тщательно анализируют каждую утечку и строят предположения о дате выхода игры.

На данный момент релиз GTA VI запланирован на 2025 год. Игра, как ожидается, сначала появится на консолях текущего поколения, а позднее будет выпущена и для ПК. Этот подход уже стал стандартом для Rockstar, чтобы оптимизировать производительность и предложить игрокам лучшую графику и оптимизацию.

Даже без новых анонсов GTA VI продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых игр. Rockstar не раз доказывала, что умеет создавать не только качественные проекты, но и использовать интерес аудитории как мощный инструмент продвижения.