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Amogus54
Съёмки сериала «Гарри Поттера» начнутся летом 2025 года
Кастинг на главные роли идёт полным ходом

Съёмки долгожданного сериала по вселенной Гарри Поттера стартуют летом 2025 года. Об этом официально сообщила шоураннер проекта Франческа Гардинер. По её словам, работа над адаптацией идёт полным ходом, и команда уделяет особое внимание тому, чтобы возраст исполнителей главных ролей соответствовал возрасту героев, описанному в книгах Джоан Роулинг.

На данный момент кастинг для сериала уже стал масштабным событием: пробы на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер прошли более 32 тысяч детей. Процесс отбора продолжается, и создатели обещают найти актёров, которые смогут передать всю магию оригинальной истории.

Ожидается, что сериал будет доступен на стриминговой платформе HBO Max (или её обновлённой версии, если таковая появится к моменту релиза). Представители Warner Bros. ранее отмечали, что шоу будет как можно ближе к первоисточнику, что особенно радует поклонников оригинальной серии.

Сериал обещает стать одной из главных премьер после выхода фильмов в далёких 2000-х. Фанаты уже обсуждают, как новый формат может раскрыть скрытые детали мира магии, которые не вошли в киноадаптации.

#кино #фильм #сериал #сериалы #новости кино #гарри поттер #hbo #harry potter #hbo max
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