Съёмки долгожданного сериала по вселенной Гарри Поттера стартуют летом 2025 года. Об этом официально сообщила шоураннер проекта Франческа Гардинер. По её словам, работа над адаптацией идёт полным ходом, и команда уделяет особое внимание тому, чтобы возраст исполнителей главных ролей соответствовал возрасту героев, описанному в книгах Джоан Роулинг.
На данный момент кастинг для сериала уже стал масштабным событием: пробы на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер прошли более 32 тысяч детей. Процесс отбора продолжается, и создатели обещают найти актёров, которые смогут передать всю магию оригинальной истории.
Ожидается, что сериал будет доступен на стриминговой платформе HBO Max (или её обновлённой версии, если таковая появится к моменту релиза). Представители Warner Bros. ранее отмечали, что шоу будет как можно ближе к первоисточнику, что особенно радует поклонников оригинальной серии.
Сериал обещает стать одной из главных премьер после выхода фильмов в далёких 2000-х. Фанаты уже обсуждают, как новый формат может раскрыть скрытые детали мира магии, которые не вошли в киноадаптации.