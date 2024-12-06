Печать решетки на 3D-принтере: Noctua делает тишину доступной

Компания Noctua, известная своими высококачественными решениями для систем охлаждения, представила новую разработку — специальную решетку для 120-мм вентиляторов, которая позволяет снизить уровень шума на 2 дБ, не жертвуя эффективностью охлаждения. Этот аксессуар уже используется в блоках питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition.

Для удобства пользователей Noctua выложила модель решетки в открытый доступ. Теперь любой желающий может скачать макет и распечатать аналогичную решетку на 3D-принтере.

Преимущества новинки:

Эффективное охлаждение без шума: Решетка разработана так, чтобы улучшить аэродинамику воздушного потока, предотвращая образование вибраций и шумов.

Универсальность: Решетка подходит для большинства 120-мм вентиляторов и идеально впишется в системы охлаждения, как игровых ПК, так и рабочих станций.

Эта инициатива стала еще одним подтверждением того, что Noctua стремится не только к созданию премиальных продуктов, но и к поддержке энтузиастов, которым важны комфорт и качество. Решение подойдет геймерам, стримерам и тем, кто работает в тишине.

Noctua — один из лидеров в производстве систем охлаждения. Их продукты высоко ценятся за надежность, долговечность и продуманную эргономику. Подобные аксессуары не только улучшают характеристики ПК, но и делают их использование более комфортным.