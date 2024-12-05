iPhone лидируют, Samsung берут массовостью

Аналитическая компания Counterpoint опубликовала свежие данные о самых продаваемых смартфонах в мире за третий квартал 2024 года. Лидером оказался iPhone 15, который занял 3,5% мирового рынка смартфонов. Для сравнения, его предшественник, iPhone 14, в аналогичный период прошлого года занимал 3,8%. В тройке лидеров также расположились iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Если оставить флагманские модели Apple в стороне, топ-10 популярных смартфонов почти полностью состоит из доступных устройств Samsung. Этот тренд наблюдается уже не первый год, что подчеркивает устойчивый спрос на бюджетные и среднебюджетные модели южнокорейского бренда. Всего на 10 самых популярных моделей смартфонов пришлось 19% от общего объема продаж.

Доминирование iPhone в верхней части рейтинга объясняется сильным интересом к премиум-сегменту, особенно в таких регионах, как Северная Америка, Европа и Китай. Однако немного сниженный процент продаж по сравнению с прошлогодними результатами может быть связан с высокой ценой и растущей конкуренцией.

С другой стороны, Samsung уверенно сохраняет позиции в массовом сегменте, предлагая линейки Galaxy A, которые остаются популярными благодаря выгодному соотношению цены и качества. Бюджетные смартфоны этих серий особенно востребованы в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и страны Юго-Восточной Азии.



Текущая статистика отражает баланс на мировом рынке смартфонов, где премиальные устройства Apple привлекают пользователей в верхнем ценовом сегменте, а Samsung доминирует среди более доступных решений. В будущем аналитики ожидают усиления конкуренции с учётом растущей популярности китайских брендов, таких как Xiaomi и Realme, которые также стремятся завоевать долю рынка.