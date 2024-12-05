Sony тестирует управление пальцами для PSVR 2

Sony активно работает над созданием новой технологии отслеживания движений рук для своего VR-шлема PSVR 2. На выставке Siggraph Asia 2024 компания представила демоверсию, в которой пользователи могли управлять игровым процессом исключительно с помощью движений пальцев. Это решение демонстрировало стабильную работу при 60 кадрах в секунду, что является значимым шагом для повышения комфорта и реалистичности виртуальной реальности.



Однако на текущий момент остаются открытыми вопросы о сроках внедрения технологии в коммерческую версию устройства и поддержке её в играх. Эксперты подчёркивают, что управление жестами наиболее эффективно в тех случаях, когда использование геймпадов ограничено или невозможно.



Для PSVR 2 это может стать значительным обновлением. Уже сейчас шлем предлагает передовые функции, такие как отслеживание глаз и улучшенная обратная связь. Внедрение трекинга рук может дополнительно усилить конкуренцию Sony с другими VR-устройствами.



Однако специалисты отмечают, что успех новой технологии будет зависеть от её практического применения в играх и приложениях. Без поддержки разработчиков, готовых адаптировать свои проекты к управлению жестами, новшество может остаться лишь экспериментальным решением.



Пользователи с интересом ждут анонса дальнейших шагов Sony в этой области. Если трекинг рук будет успешно интегрирован в PSVR 2, это станет важным шагом на пути к более естественному взаимодействию с виртуальной реальностью, освобождая игроков от необходимости использовать привычные контроллеры.