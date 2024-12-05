Новый поворот в кастинге сериала о Гарри Поттере

Согласно сообщениям авторитетного издания The Hollywood Reporter, роль Северуса Снейпа в предстоящем сериале HBO по вселенной Гарри Поттера может исполнить британский актёр Паапа Эссьеду. Хотя контракт ещё не подписан, переговоры с ним активно ведутся, что вызвало бурное обсуждение среди поклонников франшизы.

Паапа Эссьеду известен по ролям в классических постановках, таких как «Король Лир», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта», а также по участию в популярных сериалах «Чёрное зеркало» и «Банды Лондона». Однако поклонники поттерианы уже выразили обеспокоенность тем, что чернокожий актёр может сыграть персонажа, описанного в книгах как бледного с длинными чёрными волосами.

HBO, ранее заявлявшая о стремлении к инклюзивному кастингу, прокомментировала слухи. Представители компании подчеркнули, что сериал находится на стадии пред-продакшена:

«Мы понимаем, что подобный проект вызывает массу предположений. Официальную информацию мы предоставим только после заключения контрактов».



Вопрос о соответствии образа персонажа оригиналу оказался в центре жарких дискуссий. Некоторые поклонники поддерживают смелый шаг HBO к разнообразию, видя в этом прогрессивный подход. Другие, напротив, считают подобный кастинг отходом от каноничного образа и проявлением неуважения к оригинальным описаниям автора книг, Дж. К. Роулинг.



Инклюзивность и разнообразие – тренд современного кинематографа, однако его применение в культовых франшизах часто вызывает споры. Подобные решения студий, как правило, имеют цель привлечь новую аудиторию и создать современную интерпретацию произведения, но способны разочаровать тех, кто вырос на оригинальной истории.