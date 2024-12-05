HBO объявил даты выхода своих главных проектов, раскрыв планы на ближайшие сезоны:
«Белый лотос» (3-й сезон) — новый сезон популярной антологии о скрытых драмах и интригах состоятельных людей стартует уже в феврале 2025 года.
«Рыцарь Семи королевств» — долгожданный спин-офф киновселенной «Игры престолов» выйдет летом 2025 года. Сериал расскажет о приключениях сира Дунка и его оруженосца Эгга, события которого происходят за сотню лет до битвы за Железный трон. История основана на одноимённых произведениях Джорджа Р. Р. Мартина и обещает расширить мир Вестероса, добавив больше глубины к истории.
«Эйфория» (3-й сезон) — поклонникам хита с Зендеей придётся подождать до 2026 года. Причины столь долгой задержки не уточняются, но, вероятно, это связано с плотными графиками съёмок, а также стремлением сохранить высокие стандарты качества. Предыдущие сезоны получили признание за глубокое раскрытие подростковых проблем и выдающуюся операторскую работу.
HBO продолжает радовать зрителей премиальным контентом, а предстоящие проекты обещают сохранить репутацию канала как одного из лидеров индустрии развлечений.