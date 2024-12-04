Со-гендиректор PlayStation считает, что роль человека останется ключевой

Со-президент PlayStation Хермен Хульст в интервью BBC поделился своим взглядом на использование искусственного интеллекта в игровой индустрии. По его словам, ИИ следует рассматривать исключительно как инструмент, способный ускорить и оптимизировать разработку игр, но не как замену человеческому творчеству.

Хульст подчеркнул, что ключевой задачей является нахождение правильного баланса между использованием технологий и ручной разработкой. «Искусственный интеллект может существенно расширить наши возможности и революционизировать процесс создания игр, но человеческий опыт, эмоции и креативность всегда будут на первом месте», — заявил он.

Эти слова особенно актуальны на фоне растущего интереса к ИИ в игровой индустрии. Многие студии уже начали активно использовать технологии генеративного ИИ для создания диалогов, анимаций, а также процедурной генерации локаций и контента. Впрочем, у такого подхода есть и противники, которые опасаются, что чрезмерная автоматизация может привести к потере уникальности и души в играх.

Sony, как один из лидеров индустрии, также делает ставку на инновации, но с акцентом на качество и творчество. Компания уже использует ИИ для улучшения производительности своих игр и их адаптации к различным платформам. Однако главная цель — сделать игры эмоционально насыщенными и вовлекающими, что возможно только при участии талантливых людей.

Интервью Хульста отражает растущий диалог в индустрии: сможет ли искусственный интеллект занять роль полноценного создателя, или же он останется лишь вспомогательным инструментом? Как показывает практика, даже самые передовые технологии нуждаются в человеческой направляющей руке.

Игровая индустрия, как и искусство в целом, всегда будет строиться на идеях и эмоциях, а они рождаются в человеке, а не в алгоритме. Поэтому слова Хульста могут быть восприняты как призыв к разработчикам не терять творческую инициативу, сохраняя уникальность каждого проекта.