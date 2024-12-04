Пасхалка в постере GTA Online намекает на GTA VI?

Фанаты GTA Online обнаружили любопытную деталь в новом постере, выпущенном к зимнему обновлению игры. На изображении была замечена отсылка к GTA: Vice City — культовой части серии, выпущенной в 2002 году. Речь идет о спрятанных пакетах, которые в свое время были одной из главных "пасхалок" и второстепенных активностей игры.

Спрятанные пакеты в Vice City выступали в роли коллекционных предметов, разбросанных по всему городу. Их поиск стал для многих игроков настоящим приключением. Теперь же фанаты полагают, что появление этого элемента в постере GTA Online неслучайно. Возможно, Rockstar таким образом готовит почву для более масштабной отсылки в долгожданной GTA VI.

Обсуждения усиливаются на фоне того факта, что действие новой части игры развернется в обновленной версии Vice City. Если это действительно так, то включение подобных деталей может стать своеобразной "связующей нитью" между разными вселенными игр – между классической 3D и современной HD вселенными.

Пока Rockstar Не выпускает второй трейлер, фанаты продолжают искать все новые намеки. Однако одно ясно: внимание к деталям в их играх остается на высшем уровне, а ожидание шестой части только усиливается.