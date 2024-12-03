Warcraft I и II исчезнут из продаж, но GOG продолжит их поддерживать

Blizzard объявила о снятии классических игр Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft II с продажи в магазине GOG. Последний день, когда их можно будет приобрести, — 13 декабря. Бандл из обеих игр сейчас доступен за 699 рублей, но в скором времени он исчезнет из каталога.

Это решение связано с выпуском ремастеров оригинальных частей Warcraft, которые получили обновленную графику и переработанный интерфейс. Blizzard, похоже, намерена сосредоточить внимание игроков на новых версиях, которые лучше адаптированы к современным стандартам.

Однако, несмотря на удаление из продажи, GOG продолжит поддерживать Warcraft I и II в рамках программы GOG Preservation. Эта инициатива направлена на сохранение работоспособности классических игр. Согласно новым правилам программы, даже если издатель удаляет игру из магазина, она всё равно будет получать патчи для совместимости с современными операционными системами.

Фактически это означает, что те, кто уже приобрёл игры, смогут без проблем играть в них и дальше. Однако Blizzard больше не получит долю прибыли с продаж. Тем временем фанаты оригинальных версий призывают успеть приобрести бандл до 13 декабря, чтобы сохранить доступ к неизменённой классике. Ретро-геймеры подчеркивают, что оригиналы остаются важной частью истории игр, которая должна быть доступна и для будущих поколений.

Пока неясно, последуют ли другие компании примеру Blizzard, но GOG подтверждает свою репутацию хранителя цифрового наследия.