S.T.A.L.K.E.R. 2: Падение с вершины Steam

Недолгое господство S.T.A.L.K.E.R. 2 в чартах Steam сменилось резким падением. Новинка от GSC Game World всего неделю удерживала первое место по объему выручки, прежде чем уступить лидирующие позиции. На трон вернулась Cyberpunk 2077 (не учитывая Steam Deck), которая, благодаря обновлениям и скидкам, вновь привлекла внимание геймеров.

Ситуацию осложнили и другие хиты распродаж. Среди лидеров оказались Steam Deck, Call of Duty: Black Ops 6, Baldur’s Gate 3 и другие популярные проекты, которые уверенно вытеснили S.T.A.L.K.E.R. 2 на шестую позицию.

Падение интереса к игре GSC Game World связывают не только с конкуренцией на рынке, но и с обилием технических проблем. Игроки массово жалуются на баги и софтлоки, которые делают прохождение нового "Сталкера" практически невозможным. Особенно часто упоминаются вылеты в ключевых моментах сюжета, зависания интерфейса и ошибки, блокирующие выполнение заданий.

Такие проблемы уже серьезно подорвали репутацию S.T.A.L.K.E.R. 2, а на фоне высоких ожиданий и длительной разработки разочарование аудитории только усиливается. Пока неизвестно, как скоро разработчики смогут исправить основные баги, но сейчас многие игроки откладывают покупку до выхода всех cкрупных патчей.

Несмотря на временные трудности, проект сохраняет потенциал, ведь атмосферный мир "Зоны" и уникальный геймплей по-прежнему привлекают фанатов серии. Однако, чтобы удержать внимание игроков, GSC предстоит проделать огромную работу по оптимизации и улучшению игры.

Топ-10 товаров в Steam по объему выручки на текущей неделе: