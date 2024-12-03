Microsoft снижает активность на The Game Awards, утверждают источники

Согласно информации от журналиста Джеза Кордена, Xbox планирует значительно сократить своё присутствие на грядущей церемонии The Game Awards. Если в прошлом году Microsoft представила громкие анонсы, то в этом году подобных сюрпризов ожидать не стоит.

Меньшая активность Xbox на The Game Awards может быть связана с недавними релизами компании, а также сосредоточением усилий на анонсах, запланированных на 2025 год. Microsoft активно использовала это мероприятие для презентации своих игр, что делает их сдержанность в этом году неожиданной.

The Game Awards, одно из главных событий игровой индустрии, традиционно привлекает внимание миллионов игроков по всему миру. Платформа давно стала местом, где компании делятся крупными новостями и впервые показывают проекты, формирующие будущее индустрии.

На этом фоне решение Xbox выступить скромнее может быть связано с изменением маркетинговой стратегии. Microsoft, возможно, делает ставку на свои собственные мероприятия, такие как Xbox Showcase, чтобы не делить внимание аудитории с другими разработчиками.