30-летие PlayStation: будет ли Bloodborne обновлён для новых платформ?

Фанаты Bloodborne снова оживились в ожидании новостей о возможном ремастере или ремейке культовой игры. В недавно опубликованном видеоролике, посвящённом 30-летию бренда PlayStation, мелькнули сцены из Bloodborne, сопровождаемые подписью: «Это про упорство».

Пытливые геймеры увидели в этом намёк на скорый анонс обновлённой версии игры. Однако Sony и FromSoftware, разработчик оригинального проекта, пока не сделали никаких официальных заявлений на этот счёт.

Bloodborne, выпущенная в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4, быстро завоевала любовь игроков благодаря мрачной готической атмосфере, глубокому лору и сложному, но захватывающему игровому процессу. Игра остаётся одной из самых востребованных для адаптации под современные технологии, таких как улучшенная графика или поддержка 60 кадров в секунду на PlayStation 5.

Интерес к ремастеру Bloodborne особенно усилился на фоне успеха подобных проектов, включая ремейки игр серии Dark Souls и обновлённые версии других культовых хитов от Sony. Сообщество геймеров уже несколько лет активно обсуждает возможное возвращение игры, а каждый малейший намёк в официальных материалах становится поводом для новых слухов и теорий.

Стоит отметить, что в последние годы Sony активно переиздаёт свои эксклюзивы для PlayStation, что оставляет надежду на то, что Bloodborne рано или поздно получит своё заслуженное обновление. Для поклонников этой игры остаётся лишь одно — ждать дальнейших новостей и надеяться, что намёки в юбилейном ролике действительно указывают на грядущий анонс.