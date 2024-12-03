Новый Legion Go S: компактность, стиль и доступность за $399

Lenovo готовится к выпуску новой портативной игровой консоли Legion Go S, изображения которой недавно появились в сети благодаря Windows Central. Эта модель обещает стать более доступной альтернативой оригинальной Legion Go, с ценой в диапазоне $399–449.

Legion Go S выделяется своим лаконичным дизайном: корпус выполнен в белом цвете, а от привычных съёмных джойстиков, подставки и тачпада разработчики решили отказаться. Вместо них добавили элемент, напоминающий фирменный TrackPoint. RGB-подсветка и кнопки Xbox теперь расположены на верхней панели, что подчёркивает минималистичность устройства.

Что касается технических характеристик, консоль получит процессор AMD Ryzen Z2G (Rembrandt). Этот чип специально оптимизирован для мобильных устройств, предлагая разумный баланс между потреблением и производительностью. Хотя производительность уступает более мощным моделям, Legion Go S обещает быть подходящим вариантом для казуальных геймеров и любителей ретро-игр.

Два порта USB-C, расположенные на верхней стороне корпуса, обеспечат удобное подключение аксессуаров и зарядки. Lenovo явно ориентируется на тех, кто ищет бюджетное, но функциональное устройство для портативного гейминга.

Lenovo активно развивает линейку Legion, начиная от игровых ноутбуков до периферийных устройств. Выпуск доступных версий таких продуктов — это попытка захватить более широкую аудиторию, особенно тех, кто только делает первые шаги в гейминге. Портативные консоли, такие как Legion Go и её упрощённая версия S, всё чаще сравнивают с популярными моделями вроде Steam Deck и ASUS ROG Ally, что подогревает интерес к новинке.