Новое обвинение Apple: контроль личных данных и нарушение прав работников

Компания Apple вновь оказалась в центре скандала: против нее подан иск в суд Калифорнии с обвинениями в нарушении прав сотрудников. Истец, сотрудник отдела цифровой рекламы Амар Бхакта, утверждает, что Apple требует устанавливать программное обеспечение на личные устройства работников, используемые для работы. Это, по его словам, позволяет компании получать доступ к электронной почте, библиотекам фотографий, данным о здоровье и даже информации "умного дома".





Бхакта также утверждает, что Apple запрещает своим сотрудникам обсуждать рабочие условия, включая зарплаты и потенциальную дискриминацию, даже с представителями СМИ. Более того, он заявляет, что его ограничивали в свободе обсуждения профессиональной деятельности на публичных платформах, таких как подкасты или LinkedIn (сайт заблокирован на территории РФ).

В заявлении Apple говорится, что обвинения безосновательны. Представитель компании подчеркнул, что ежегодные тренинги информируют сотрудников о праве обсуждать рабочие вопросы. При этом Apple позиционирует себя как организацию, приверженную инклюзивности и равноправию в оплате труда.

Это не первый случай, когда Apple сталкивается с подобными обвинениями. В июне 2024 года компания стала объектом иска двух сотрудниц, которые утверждали, что в Apple систематически занижают зарплаты женщинам. Также в Комиссию по трудовым отношениям США было подано три жалобы, касающиеся пресечения обсуждения сотрудниками таких вопросов, как гендерное неравенство и дискриминация.

Иск подан в рамках уникального закона Калифорнии, позволяющего работникам представлять интересы государства и получать до 35% взысканных штрафов. Разбирательство обещает быть громким, учитывая масштаб обвинений и предыдущие жалобы.

Обсуждение прав работников в технологических компаниях становится все более актуальной темой. Сложившаяся корпоративная культура в таких гигантах, как Apple, Google и Amazon, неоднократно подвергалась критике за давление на сотрудников и недостаточную прозрачность в вопросах оплаты труда и равных возможностей. Эксперты отмечают, что подобные скандалы могут повлиять на имидж компаний, а также на их способность привлекать и удерживать талантливых специалистов.