Четверть века Quake III Arena: как культовый шутер покорил мир

В этом году легендарному шутеру Quake III Arena исполнилось 25 лет! Разработанная студией id Software, игра задала новый стандарт для многопользовательских FPS. Выпущенная в 1999 году, она появилась почти одновременно с культовым Unreal Tournament, но отличалась своей концепцией: Quake III сосредоточился исключительно на динамичных сражениях, отказавшись от полноценной сюжетной кампании.

Одиночный режим был представлен боями с ботами, где игрок мог тренироваться перед настоящими онлайн-сражениями. Главной особенностью Quake III стал мощный движок id Tech 3, открывший невероятные возможности для создания пользовательских модификаций. Также игра имела огромный успех в киберспорте: она вошла в программы таких турниров, как World Cyber Games (WCG) и Cyberathlete Professional League (CPL).

Отдельное внимание заслуживает мод DeFRaG, популяризировавший скоростное прохождение карт. Этот режим подарил киберспорту уникальный формат соревнований, где участники демонстрировали навыки рокетджампа, баннихопа и других трюков.

В 2010 году Quake III Arena пережила возрождение в виде Quake Live – браузерной версии, которая позже стала отдельным приложением.

Сегодня Quake III Arena остается символом золотой эпохи шутеров, вдохновляя новые поколения игроков и разработчиков. Ее вклад в киберспорт и многопользовательские игры трудно переоценить – и даже спустя четверть века она продолжает находить поклонников по всему миру.