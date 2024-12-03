Возвращение «PSP»? Подробности новой портативной консоли от Sony.

Специалисты Digital Foundry подтвердили слухи о разработке новой портативной консоли PlayStation. По их словам, информация о проекте поступила к ним раньше, чем была опубликована Bloomberg. Более того, на основе утечек они предполагали, что релиз устройства произойдет раньше, чем прогнозировалось в недавних статьях.

Участники подкаста Digital Foundry отметили, что слухи о создании прототипов устройства появились от нескольких независимых источников еще месяц назад. Ожидается, что консоль станет продолжением линейки портативных устройств Sony, таких как PlayStation Portable (PSP) и PlayStation Vita.

Интерес публики к портативным игровым решениям значительно вырос на фоне успеха Steam Deck и Nintendo Switch. Если Sony действительно готовит к выпуску новую консоль, это может означать, что компания хочет вернуть себе позиции на рынке, который она покинула после завершения поддержки PS Vita.

Пока официальных комментариев от Sony нет, но фанаты PlayStation уже активно обсуждают возможности и характеристики будущего устройства. На данный момент остается ждать официального анонса, который может расставить все точки над «i» и показать, чем Sony планирует удивить своих поклонников.