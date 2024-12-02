Intel переходит под руководство Цинснера и Хольтхаус

Intel объявила о значительных изменениях в руководстве компании: её генеральный директор Пэт Гелсингер уходит на пенсию после 40 лет работы. С 1 декабря 2024 года его пост займут сразу два топ-менеджера: Дэвид Цинснер и Мишель Джонстон Хольтхаус. Такое разделение обязанностей стало неожиданностью для рынка: Цинснер продолжит совмещать свою текущую роль финансового директора с обязанностями со-генерального, а Хольтхаус станет ответственным за продуктовую стратегию.

Этот шаг вызвал вопросы среди аналитиков. Пэт Гелсингер, несмотря на громкие планы по возвращению Intel на лидирующие позиции, не смог полностью реализовать задуманные реформы. В последние годы компания столкнулась с серьёзными проблемами: отставание в технологии производства чипов, падение доли рынка и снижение стоимости акций, которые упали более чем на 25% с момента его назначения в 2021 году.

Критики также отмечают, что политика Гелсингера по агрессивным инвестициям в новые заводы и технологии не принесла ожидаемого результата. Конкуренты, такие как AMD и NVIDIA, усилили свои позиции, в то время как Intel продолжала терять долю рынка.

Решение разделить лидерство на два поста может свидетельствовать о внутренней нестабильности компании. Остаётся открытым вопрос, смогут ли новые руководители вернуть Intel её былую репутацию лидера в индустрии полупроводников или же такие изменения приведут к ещё большему хаосу.

Гелсингер впервые присоединился к Intel в 18 лет. Он был ведущим архитектором процессора Intel 4-го поколения 80486, представленного в 1989 году. А в возрасте 32 лет он был назван самым молодым вице-президентом в истории Intel.