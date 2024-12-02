Half-Life 2: мод Overcharged блокирует запуск для «нежелательных» игроков

Создатели мода Overcharged для Half-Life 2 решили необычным образом бороться с критикой, добавив в игру функцию блокировки запуска для определённых пользователей. Если ваш ник занесён в их чёрный список, мод просто не запустится. На данный момент в списке «заблокированных» числятся лишь четыре человека, но сама идея вызвала волну обсуждений.

Overcharged представляет собой переработанную версию всех глав Half-Life 2, дополненную новым оружием и механиками. Однако модификация неоднократно подвергалась критике за дисбаланс и многочисленные баги. Недавний патч 2.0, который должен был улучшить баланс, оказался практически идентичен предыдущей версии, что только усилило негативную реакцию игроков.

На фоне скандала администрация ModDB удалила мод из раздела загрузок, посчитав такие методы работы недопустимыми. Подобные действия разработчиков вызвали бурные споры в сообществе, подняв вопросы о границах конструктивной критики и реакции на неё.

Пока неизвестно, вернётся ли мод на платформу и как разработчики планируют реагировать на продолжающееся обсуждение. Одно ясно точно: история с Overcharged стала примером того, как не следует реагировать на фидбек.