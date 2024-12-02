Пользователи Steam делают выбор: AMD растёт, FullHD остаётся

В сегменте процессоров позиции AMD укрепляются: доля "красных" выросла до 37%, хотя их видеокарты занимают лишь 16.24% против доминирующих 75.8% у NVIDIA.

Среди GPU GeForce RTX 3060 остаётся лидером, но её позиции под угрозой: RTX 4060 вплотную приблизилась с отрывом всего 0.13%. Это может сигнализировать о скорой смене лидера.

На рынке операционных систем Windows 11 продолжает наступать, достигнув 52.98%, в то время как Windows 10 сократила свою долю до 43.31%. Тем временем, популярность конфигураций с 32 ГБ оперативной памяти слегка снизилась — персональные компьютеры и ноутбуки с 16 ГБ остаются предпочтительным выбором для многих.

Разрешение FullHD по-прежнему доминирует на рынке мониторов. WQHD мониторы занимают 20%, UWQHD — 2.5%, а 4K дисплеи немного подросли до 4.21%.

Эти данные демонстрируют устойчивую приверженность геймеров проверенным конфигурациям, несмотря на доступность новых технологий.